انتخاب قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي الايراني

وأفادت وكالة مهر للانباء أن قاليباف حصل على 231 صوتا من اصوات النواب الحاضرين في اجتماع المجلس اليوم الخميس.

وخاض المنافسة ايضا على رئاسة مجلس الشورى الاسلامي النائبان فريدون عباسي ومصطفى ميرسليم.

وأقيمت صباح امس الاربعاء مراسم خاصة بمناسبة بدء الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي في ايران.

وحضر المراسم رؤساء سابقون لمجلس الشورى الاسلامي وهم علي لاريجاني وعلي اكبر ناطق نوري وغلام علي حداد عادل ورئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ابراهيم رئيسي ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والعديد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وعدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية.

ووجه سماحة قائد الثورة الاسلامية رسالة الى المجلس الجديد لمناسبة بدء اعماله، ضمّنها توصيات وارشادات للنواب للعمل بافضل صورة ممكنة.

كما تلا رئيس الجمهورية حسن روحاني كلمة خلال الاجتماع. /انتهى/