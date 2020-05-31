إعادة فتح ابواب المسجد الأقصى بعد مضي شهرين من إغلاقه

ودخل مئات المصلين الفلسطينيين باحات المسجد من أبواب (حطّة، المجلس، السلسلة)، مكبرين ومرددين شعارات تعكس حبهم للمسجد ومدى اشتياقهم له.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية عبر مآذن المسجد، فجر الأحد، عن إعادة فتحه أمام المصلين لأداء الصلوات والتعبد.

ودعت الدائرة المصلين إلى الانتشار في كافة مصليات المسجد الأقصى واتخاذ إجراءات السلامة المناسبة.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أعلن في آذار/مارس الماضي تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لفترة موقتة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب العام 1967، وهو في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

ويعتبر المسجد الأقصى أحد ابرز ثلاثة مواقع مقدّسة بالنسبة إلى المسلمين.

وفي وقت سابق نشر المكتب الإعلامي لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس صورا ومقاطع فيديو يظهر فيها موظفو الدائرة وهم يعملون على تنظيف الساحات وتعقيمها استعدادا لإعادة فتح المسجد الأحد.

وأعلن رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في وقت سابق عن تعليمات خاصة بإعادة فتح المسجد.

ودعا صبري المصلين إلى وضع الكمامات الواقية وإحضار سجاجيد للصلاة.

مصدر: وكالات