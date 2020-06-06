اتحادات غرب آسيا تقترح الأردن كأرض محايدة لمباريات دوري الأبطال

وذكر مصدر رسمي في الاتحاد القاري في تصريح، أنه "تم طرح اسم الأردن كأرض محايدة لتميزها بالأجواء المعتدلة، لأن هناك بعض الاتحادات لا ترغب في إجراء البطولة على أرض قطر أو الإمارات".

وأشار المصدر نفسه، إلى أن "الاتحاد القطري قد طلب استضافة البطولة في الدوحة مستعيناً بامتلاكه ملاعب مكيفة، ويُعد هو الأقرب للاستضافة، فيما يطالب الاتحاد الإماراتي باستثناء يلغي شرط الملاعب المكيفة من أجل استضافة البطولة، كون مقترح التجمع جاء عن طريقهم".

ومن المنتظر أن تتجه الأمور إلى التصويت، بعد أن تنظر لجنة المسابقات في هذه المقترحات وتقديمها إلى المكتب التنفيذي وأعضاء لجنة المسابقات للتصويت عليها، حيث يصل عدد المصوتين إلى نحو 26 عضواً، لاختيار المنطقة التي تُجرى فيها البطولة.