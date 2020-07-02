ایران تسعى لإستضافة كأس آسيا 2027

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الإتحادات التي ترغب في إستضافة البطولة هي "الإتحاد الهندي لكرة القدم والإتحاد الإيراني والإتحاد القطري والإتحاد السعودي والإتحاد الأوزبكي".

وتقدم الشيخ "سلمان بن إبراهيم آل خليفة" رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشكر إلى الإتحادات الوطنية الخمسة لإهتمامها الكبير بالبطولة، مشدّدا ًعلى أن التنافس الكبير على إستضافة كأس آسيا يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها هذه البطولة.

ومن بين الدول الخمسة، سبق لدولتين أن استضافتا البطولة من قبل منذ إطلاقها عام 1956، وهما "قطر" حاملة لقب نسخة عام 2019، والتي إستضافتها عامي 1988 و2011، و"إيران" التي فازت بلقب البطولة مرتين على أرضها عامي 1968 و1976.

/انتهى/