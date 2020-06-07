تسجيل 2،364 حالة اصابة جديدة بكورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الأحد، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في المختبرات خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و364 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 171 الاف و 789 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 72 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 8 الاف و291 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 134 الف و349 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و 596 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف: لحد الان اجري مليون و84 الف وي 857 فحص كورونا في البلاد. /انتهى/.