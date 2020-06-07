  1. الإقتصاد
٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١:٥٢ م

روحاني: الحكومة متعهدة بدعم الطبقات الفقيرة وستستمر في ذلك

روحاني: الحكومة متعهدة بدعم الطبقات الفقيرة وستستمر في ذلك

أكد الرئيس حسن روحاني أن الحكومة ملتزمة بعهدها بشأن مكافحة الفقر المطلق وستستمر في هذا الطريق، مشيرا المساعي المبذولة لتقوية البنية الاقتصادية للطبقات الفقيرة.

وجاء ذلك في کلمة له بإجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التي عقدت صباح اليوم الاحد ، حيث قال: أن الحكومة بذلت المساعي لتحقيق العدالة الإجتماعية ، وعملت قدر المستطاع على رفع الرواتب والاجور بما يوازي التضخم في البلاد، واستمرت على ذلك .

واشار روحاني الى قيام الحكومة بتوزيع الحزمات الغذائية للطبقات الفقيرة موضحا ان هذا الاجراء يتكرر مع حدوث الهزات الاقتصادية التي لها تداعيات السلبية للفقراء ، الامر الذي جعل الحكومة تتخذ سياسات اقتصادية لدعم ذوي الدخول المنخفضة.

كما تم في الجلسة مناقشة موضوع منح المساعدات للمتضررين من الاجراءات التي اتخذت بعد انتشار كورونا ، وحرمتهم من مزاولة اعمالهم.

رمز الخبر 1904792

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