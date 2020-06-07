روحاني: الحكومة متعهدة بدعم الطبقات الفقيرة وستستمر في ذلك

وجاء ذلك في کلمة له بإجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التي عقدت صباح اليوم الاحد ، حيث قال: أن الحكومة بذلت المساعي لتحقيق العدالة الإجتماعية ، وعملت قدر المستطاع على رفع الرواتب والاجور بما يوازي التضخم في البلاد، واستمرت على ذلك .

واشار روحاني الى قيام الحكومة بتوزيع الحزمات الغذائية للطبقات الفقيرة موضحا ان هذا الاجراء يتكرر مع حدوث الهزات الاقتصادية التي لها تداعيات السلبية للفقراء ، الامر الذي جعل الحكومة تتخذ سياسات اقتصادية لدعم ذوي الدخول المنخفضة.

كما تم في الجلسة مناقشة موضوع منح المساعدات للمتضررين من الاجراءات التي اتخذت بعد انتشار كورونا ، وحرمتهم من مزاولة اعمالهم.