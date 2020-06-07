ظريف يشيد بمسيرة التعاون بين طهران وبغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اورد موقع وزارة الخارجية العراقية ان الجانبين اشادا خلال هذا الاتصال الهاتفي بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد وطهران، ومسيرة التعاون بين البلدين لتحقيق تطلّعات الشعبين الصديقين.

يذكر ان فؤاد حسين حصل يوم امس السبت على ثقة مجلس النواب العراقي، وزيرا للخارجية في حكومة مصطفى الكاظمي التي تم تشكيلها قبل فترة.

وخلال تسلمه مهام منصبه اليوم الاحد أكد وزير الخارجية العراقي الجديد "أنّ الوزارة ستمضي باتجاه تعزيز علاقات مُتوازنة مبنيّة على تحقيق مصالح العراق، وتحقيق تطلّعات شعبنا، وتنفيذ ما يتعلق بالسياسة الخارجيّة ضمن المنهاج الحكوميّ"./انتهى/