وزير الدفاع الايراني ينعى وفاة رمضان شلّح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي أصدر برقية تعزية بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي بفلسطين الفقيد رمضان عبدالله شلّح.

وأكد العميد حاتمي في رسالته أن الجهود التي بذلها الراحل العزيز في كافة المجالات الثقافية والجهادية والعسكرية وما الى ذلك، أدت الى تربية جيل يجعل تحقق الوعد الالهي في تحرير فلسطين أقرب من أي وقت سابق؛ الجيل الذي سوف لن ينسى ما قدمه الراحل شلّح من خدمات منقطعة النظير وبإخلاص.

وقال، انني اتقدم بالتعزية والمواساة برحيل هذا المناضل الابي، الى اسرته الكريمة والشعب الفلسطيني النبيل ومجاهدي محور المقاومة خاصة حضرتكم واخوتي الاعزاء في حركة الجهاد الاسلامي الزاخرة بالفخر، سائلا الباري تعالى لفقيدنا العزيز الحشر مع اولياء الله وشهداء القدس الشريف الاعزاء خاصة القائد الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد الدكتور فتحي الشقاقي.