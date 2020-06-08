  1. السياسة
٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٣:١٢ م

مجلس مدينة مينيابوليس يقرر حل قسم شرطة المدينة

مجلس مدينة مينيابوليس يقرر حل قسم شرطة المدينة

أعلنت سلطات "مينيابوليس" أنها قررت "تفكيك وإعادة بناء" شرطة المدينة، بعد أسبوعين على مقتل الأميركي الأسود"جورج فلويد" على يد شرطي أبيض يمثل اليوم الإثنين للمرة الأولى أمام القضاء بتهمة القتل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة"سي.إن.إن"، أنّه سيتمّ تفكيك جهاز الشرطة في هذه المدينة الأميركيّة، التي قضى فيها "جورج فلويد" خلال توقيفه على يَد شرطي أبيض، في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم.

وقالت رئيسة المجلس البلدي "ليزا بيندر" لشبكة "سي. إن.إن"، إننا ملتزمون بتفكيك أجهزة الشرطة في مدينة مينيابوليس، وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمناً، وأضافة أنّها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلّق بالسكان.

وتابعت أن مجلس المدينة يعتزم أيضا دراسة سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي.

رمز الخبر 1904831

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