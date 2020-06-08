ايران ... رصد 2،043 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور اعلن اليوم الإثنين، انه وفقا لفحوصات تشخيص كورونا التي أجريت في المختبرات خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل الفي و43 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 173 الاف و 832 حالة في البلاد.

وقال جهانبور: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 79 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 8 الاف و351 شخصا.

وتابع: لحد الآن قد تماثل 136 الف و360 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ومن جهة أخرى يعاني الفي و 619 شخصا من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.

وأضاف: لحد الان اجري مليون و107 الف وي 254 فحص كورونا في البلاد. /انتهى/.