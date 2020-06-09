الرئيس الأمريكي يشعر بالفزع من حركة تفكيك الشرطة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن "القدس العربي"، أن قرار الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" بعدم تفكيك أجهزة الشرطة جاء رداً على اقتراحات ومحاولات من "ليزا بيندر" رئيسة مجلس مدينة "مينيابوليس"بحل وإعادة بناء شرطة المدينة.

وقال ترامب خلال اجتماع مع ضباط الشرطة في البيت الأبيض: "لقد سمحت لنا الشرطة بالعيش بسلام، ولن أسمح بتفكيك الشرطة أو تمويل أي أطر جديدة".

وصرحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي يشعر بالخوف، مشيرة إلى تعهدات من عمدتي لوس أنجلوس ونيويورك بخفض ميزانيات الشرطة.

وتعامل ترامب مع القضية خلال الأيام القليلة الماضية، ساعياً إلى تصوير نفسه كمرشح للقانون والنظام.