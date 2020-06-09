اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني لبحث القضايا الأمنية والاقتصادية للبلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في البرلمان الايراني وفي اجتماعه المغلق صباح اليوم يناقش القضايا الأمنية والإقتصادية والمسائل المرتبطة بالطاقة.

ومن المقرر أن يرفع وزيرا الأمن والنفط إلى المسؤولين تقريراً عن أداء وزارتيهما في هذه القضايا./انتهى/

