بكين تؤكد على عدم شرعية مطالبات واشنطن لتمديد الحظر التسليحي على ايران

اعلن مكتب الممثلية الصينية في الامم المتحدة على صفحتها في تويتر مساء الخميس، ان وزير الخارجي الصنيني ، وانغ يي، بعث برسالة الى الامين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، والرئيس الدوري لمجلس الامن ومندوب فرنسا، نيكولاس دو ريوير.

وجدد وانغ في هذه الرسالة موقف الصين حول القضي النووية الايرانية، وأكد التزام بلاده الجاد بالحفاظ على قرار مجلس الامن رقم 2231 والاتفاق النووي بشكل فعال.

وحسب تغريدة ممثلية الصين في الامم المتحدة اضاف وانغ: يجب تنفيذ جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشكل جاد وصادق، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بـالحظر التسليحي.

واردف قائلا: ان اميركا لم تعد عضوا في الاتفاق النووي، وليس لها الحق بمطالبة مجلس الامن بتفعيل آلية اعادة الحظر.

واكد وزير الخارجية الصيني، ان السبيل الوحيد للمضي قدما هو التنفيذ وحماية الاتفاق النووي بشكل فعال.