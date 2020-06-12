روحاني يوعز بالتسريع في وضع الخطط من أجل السيطرة على أسعار السكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني تحدث هاتفيا مع وزير الطرق وبناء المدن محمد اسلامي، حيث قدم الاخير تقريرا حول المخططات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة، حيث دعا روحاني وزير الطرق الى أن يقدم المقترحات والتدابير اللازمة من اجل حل معضة ارتفاع اسعار قطاع السكن والسيطرة عليها، للجنة الاقتصادية في اجتماع يوم الاحد، من اجل دراستها والتصويت عليها والتسارع في تنفيذها.

وأكد روحاني: ليس من الجيد أن يعاني الشعب في ظل الظروف الفعلية من أزمة السكن وتزايد الاسعار، وأن الحكومة عازمة لحل هذه المعضلة.

كما أكد روحاني على التسريع في تنفيذ مشروع "الخطوة الوطنية لتوفير السكن" في البلاد، كما أكد على ضرورة التعاون مع منفذي المشاريع وتقديم التسهيلات والاراضي ذات الاسعار المنخفضة لإجراء هذا المشروع، في إطار العمل لتحسين سوق السكن والحيلولة دون الضغط على الشعب.