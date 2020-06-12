ايران ... تسجيل 75 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الجمعة، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و369 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 182 الاف و 545 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 75 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 8 الاف و659 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 140 الف و590 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و739 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ونوهت بأنه لحد الان اجري مليون و196 الف و947 فحص كورونا في البلاد. /انتهى/.