أبو الغيط يحذر من "حرب دينية" نتيجة للقرارات الصهيونية

وقال أبو الغيط، في بيان، امس الخميس، إن «إقدام إسرائيل على ضم أي أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سوف يمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وسيعدُ خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويقوّض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم، لعقود طويلة قادمة».

وشدد على أن «مثل هذه الخطوة، تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة»، مضيفا أن «العالم أجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية»، مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي، الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

وأكد أبو الغيط أن هذا التطور الخطير، من شأنه إطلاق مواجهة وحروب دينية ينبغي ألا يسمح المجتمع الدولي بالانزلاق إليها.

