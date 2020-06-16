حصيلة ضحايا كورونا في ايران تصل الى 9 الاف و65 شخصا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 563 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 192 الاف و 439 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 115 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 9 الاف و65 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 152 الف و675 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و815 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ونوهت بأنه لحد الان اجري مليون و293 الف و609 فحص كورونا في البلاد. /انتهى/.