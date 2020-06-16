ترامب: ما لم تدفع ألمانيا سنسحب جنودنا

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "ما لم تدفع ألمانيا، سنسحب جنودنا"، مضيفا أن برلين لا تنفق بالشكل الكافي على الدفاع وحسب ما يطلبه حلف "الناتو".

و كان الرئيس الأمريكي قد أمر البنتاغون في 5 يونيو/حزيران بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا حتى شهر سبتمبر/أيلول القادم، فيما أفاد مسؤول أمريكي كبير وقتها بأن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا هو 34500.

رد ألماني

السفيرة الألمانية في واشنطن إميلي هاربر قالت الإثنين، رداً على تصريحات ترامب، إن القوات الأمريكية في أوروبا موجودة للدفاع عن الأمن عبر الأطلسي.

أكدت هاربر في حديثها لمؤتمر افتراضي عقده مجلس العلاقات الخارجية أن "التعاون بين البلدين بشأن الأمور العسكرية والأمنية دائماً ما كان وثيقاً للغاية وسيظل كذلك".

وأضافت: "القوات الأمريكية ليست هناك للدفاع عن ألمانيا، وإنما للدفاع عن الأمن عبر الأطلسي".

في المقابل، قالت سفارة الولايات المتحدة في وارسو قبل أيام، إن المحادثات حول تعزيز الوجود الأمريكي في بولندا "تسير على الطريق الصحيح"، وسط تقارير عن إمكان نقل قوات أمريكية متمركزة حالياً في ألمانيا شرقاً.

ويشارك حالياً آلاف الجنود الأمريكيين والبولنديين في مناورات عسكرية بدأت في 5 يونيو/حزيران، ومن المقرر أن تنتهي في 19 منه، هي الأولى الواسعة النطاق في أوروبا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.