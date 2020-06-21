نواب مجلس الشورى الاسلامي يوجهون ملاحظات لستة وزراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، قدم عدد من ممثلين الشعب، ملاحظات لعدد من المسؤولين في السلطة التنفيذية في البلاد (أعضاء مجلس الوزراء).

وكانت هذه الملاحظات موجه من قبل خمسة نواب، الى وزير الطاقة حول إستيلاء غير قانوني لإحدى الطرق القروية في قضاء "شاهين شهر" (وسط ايران)، ووزير التعليم والتربية للمزيد من الإهتمام بشؤون المتقاعدين، ووزير الاقتصاد حول دفع مستحقات المزارعين في محافظة "كلستان" (شمال ايران) إزاء بيع محصول "كانولا" ، ووزير الصحة الذي تلقى ملاحظتين؛ الاولى من ممثل مدينة أهواز حول رفع مستوى أداء لجنة مكافحة كورونا والاخرى من نائب مدينة "كنغان" (جنوب ايران ) لرفع مستوى الخدمات الصحية في عدد من المدن الواقعة بمحافظة فارس (جنوب ايران)، ووزير التعاون والرخاء الاجتماع ووزير النفط./انتهى/.