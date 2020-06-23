ألاف الفلسطينيون يدنددون بقرار الإحتلال الصهيوني بضم أجزاء من الضفة

ورفع المشاركون في المهرجان الأعلام الفلسطينية، ولافتات تدعو الى الصمود ومواجهة الاحتلال حتى زواله. وجدد المشاركون رفضهم لأي عملية ضم في الضفة الغربية قد تقوم بها سلطات الاحتلال.

كما أعلن المنظمون أنّ قوات الاحتلال الصهيوني حاولت عرقلة وصول الفلسطينيين الى مدينة "اريحا" عبر نصب الحواجز العسكرية.

وأعلنت سلطات الإحتلال أنها تعتزم تنفيذ عملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة في مطلع يوليو/ تموز المقبل ويشمل الضم منطقة "غور الأردن" والمستوطنات في الضفة ولكنها لن تشمل المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس وزراء الإحتلال.