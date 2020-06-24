133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 212 الفا و501 شخصا وبوفاة 133 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران9996 شخصا.

واضافت، تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2531 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 212 الفا و 501 حالة لغاية الان بينهم 2869 في وضع حرج.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 172 الفا و96 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 133 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 9996 شخصا.

يذكر ان مليونا و502 الفا و525 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد 19" في انحاء البلاد حتى الان.

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