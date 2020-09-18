وزارة الصحة الايرانية: 3049 اصابة جديدة بكورونا وتعافي355505

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3049 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 416 الفا و 198 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات وفاة 144 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 23 الفا و 952 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك 3869 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 355 الفا و 505 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و691 الفا و 399 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.