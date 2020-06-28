ليبرمان: إيران وحزب الله يدفعونا إلى حافة الهاوية

وعبّر "ليبرمان" عن قلقة قائلاً: "فلنبدأ بإيران، هم يملكون الآن 8 أضعاف من كميات اليورانيوم المخصب التي سمح لهم بها الاتفاق النووي، هم يخصبون اليورانيوم بكميات مخيفة، هم يقفزون نحو النووي، وقبل نحو شهر أطلقوا قمراً إصطناعيا بنجاح، هل هناك خطة؟".

وتابع إن ""حزب الله" يبنى الآن مصنع صواريخ دقيقة في "لبنان". لقد كان إرث "قاسم سليماني"، بدلاً من تهريب الصواريخ الدقيقة، تجهيز "حسن نصرالله" بقدرة ذاتية للصواريخ الدقيقة، وتصدير مصنع صواريخ دقيقة إلى "اليمن" و"سوريا" و"لبنان" وغيرها.. وماذا فعلنا نحن؟".

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