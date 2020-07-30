قائد الثورة الإسلامية: التواجد الأمريكي في المنطقة يؤدي الى الدّمار والتخلّف في بلدانها

على من يدعو خدمة الحرمين الشريفين ان يحرص على رضا الله بدلاً من رضا امريكا

نصح قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد "علي خامنئي" في رسالة الى حجاج بيت الله الحرام، قادة السعودية بان يتحروا رضا الله بدلاً من رضا الإدارة الامريكية.

واضاف قائد الثورة الإسلامية في إيران ، “ننصح من يريد بقاء الكيان الصهيوني الغاصب والجائر ويدعمه خفية وجهارا بأن يكفوا ونحذرهم من تداعيات اعمالهم.”

وتابع حضرته: “من الواجب تقديم النصيحة الى بعض القادة المسلمين الذين يرتمون في احضان الاعداء بدلا من الاعتماد على اخوانهم.”

وأضاف قائد الثورة الإسلامية في إيران، “اذا كان من يتولى أمور الحج هو بحق خادم الحرمين الشريفين فعليه أن يتحرى رضا الله بدلا من رضا الإدارة الاميركية.”.

قمر نور العسكري الإيراني يصور القاعدة الأمريكية في قطر

نشر الحرس الثوري الإيراني صورة للقاعدة الأمريكية في العديد بقطر مؤكداً ان القمر الصناعي العسكري “نور” هو الذي قام برصدها وتصويرها بدقة عالية.

وكانت القوات الجوية للحرس الثوري قد اعلنت أمس رصد منطقة مناورات الرسول الاعظم14 في مضيق هرمز بواسطة القمر الصناعي “نور”.

يذكر ان الحرس الثوري الايراني اعلن اطلاق القمر الصناعي العسكري “نور” في الفضاء قبل اشهر ووضعه في مدار 425 كم عن سطح الارض.

من اهداف مناورات الرسول الاعظم التدرب على حماية جزر الخليج الفارسي

أشار قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، اليوم الاربعاء، أن التدرب على الدفاع عن جزر الخليج الفارسي ممن يهددون انها، هو من اهداف مناورات الرسول الأعظم (ص) في دورتها الرابعة عشرة.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية "الادميرال علي رضا تنكسيري" قال وفي حديثه على هامش تنفيذ المرحلة النهائية من مناورات الرسول الاعظم (ص) المشتركة في دورتها الرابعة عشرة: "تجري في العام الجاري، الدورة الرابعة لمناورات الحرس الثوري تحت عنوان مناورات الرسول الأعظم (ص) المشتركة، بناء على الاستراتيجية والخطط السنوية التي يعدها الحرس الثوري في تنفيذ المناورات."

وأضاف: تجري هذه المناورات بناء على لعبة الحرب، واستراتيجياتنا في الخليج الفارسي ومنطقة الجنوب، ويتم خلالها التدرب على كيفية إرساء الامن في الخليج الفارسي والتصدي للمخلين بالأم

ايران ... عدد الوفيات بكورونا يصل الى 16،343 شخصاً، بعد تسجيل 196 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 16 الاف و343 شخصاً، بعد تسجيل 196 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و636 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و636 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 298 الاف و 909 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 196 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 16 الاف و343 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 259 الف و116 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني اربعة الاف و27 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و450 الف و862 فحص كورونا في مختبرات البلاد.

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