عدد الوفيات جراء كورونا يبلغ الى 10،17 بعد رصد 147 حالة وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 457 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 227 الاف و 662 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 147 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 10 الاف و817 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 188 الف و758 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و49 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 666 الف و587 فحص كورونا في مختبرات البلاد. /انتهى/.