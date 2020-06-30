موسوي: المبعوث الخاص للخارجية الإيرانية یلتقي بممثل طالبان في الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن طاهريان فرد ناقش في اجتماع مع ممثلي المكتب السياسي لطالبان الحد من العنف، وبدء الحوار بين الأفغانيين دون تدخل القوات الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين إيران وأفغانستان.

كما التقى طاهريان خلال هذه الزيارة بالممثل الخاص لوزير الخارجية القطري لحل النزاعات مطلق بن ماجد القحطاني واجرى معه جولة من المباحثات.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول قضايا مثل قضايا الحدود ومشاكل اللاجئين الأفغان في إيران ومحادثات السلام والحوار بين الأفغان.

ويزور طاهريان الدوحة في الوقت الذي بدأ المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد جولة جديدة من المحادثات الإقليمية قبل بدء المحادثات الأفغانية ، ومن المقرر أن يتوجه إلى باكستان وقطر وأوزبكستان.

وتدعو شخصيات أفغانية كثيرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى لعب دور في عملية السلام الأفغانية. وهم يعتقدون أنه بالنظر إلى مكانة ايران ووضعها السياسي وعلاقاتها مع حكومة وشعب هذا البلد، فإن جميع الفصائل ستكون راضية عن دورها في عملية السلام الأفغانية./انتهى/