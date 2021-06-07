ايران مستعده لتسهيل ودفع الحوار بين الأفغانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل إيران الخاص بشؤون أفغانستان اعلن لدى استقباله المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة الى افغانستان استعداد ايران لتسهيل ودفع الحوار بين الأفغانيين، معربا عن دعم عملية سلام يقودها الافغانيين انفسهم.

والتقى جان أرنو المبعوث الشخصي لأنطونيو غوتيريش بدا زيارة لطهران على رأس وفد لبحث الملف الأفغاني، اليوم الاثنين بمحمد إبراهيم طاهريان فرد مستشار وزير الخارجية الايراني وممثله الخاص في شؤون أفغانستان وعقد معه جولة من المباحثات.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الجارية في أفغانستان ، بما في ذلك عملية الحوار والوضع الأمني في ذلك البلد.

واشار طاهريان فرد إلى أننا نعتبر السلام والأمن في أفغانستان بمثابة السلام والامن في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، واعرب عن دعم ايران لعملية السلام التي يقودها الأفغان بانفسهم ، معلنا عن استعداد طهران للتعاون في تسهيل ودفع الحوار بين الأفغان ومؤكدا على ضرورة حماية منجزات الشعب الأفغاني خلال العقدين الماضيين.

وكما أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء تصاعد العنف في أفغانستان في الأشهر الأخيرة ، ودعيا إلى الحد من العنف ومنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

جدير بالذكر أن رسول موسوي ، مدير عام دائرة جنوب آسيا بوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، قام مؤخرًا بزيارة عدة مدن في أفغانستان. وقال لمراسل وكالة فارس في هذا الصدد انه مع انسحاب قوات الاحتلال من أفغانستان ، ظهر تطور جديد يجب الوثوق بالشعب فيه ، والتوصل إلى إجماع وطني ، ويجب أن يقوم على اتفاق بين الافغانيين وليس مع الاجنبي .