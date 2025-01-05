بمشاركة 42 دولة.. إقامة حفل ختام جائزة الأربعين العالمية في 15 يناير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أوضح الأمين العلمي للدورة الـ 10 لجائزة الأربعين العالمية، حجة الإسلام "مصطفى حسيني نيشابوري"، في تصريح له اليوم الاحد، أن "حفل ختام جائزة الأربعين العالمية سيُقام في 15 يناير من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 12 ظهرا، باستضافة رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، بحضور ضيوف محليين وسفراء الدول الإسلامية مثل اليمن ولبنان والعراق وعمان وإندونيسيا.

وأضاف : لقد وصلت إلى أمانة المهرجان، أعمال من 42 دولة وشهدنا في هذه الدورة توسعا جغرافيا ملحوظا في القسم الدولي حيث يشمل على جميع القارات تقريبا من أوروبا إلى أمريكا الشمالية وآسيا.

كما أشار حسيني نيشابوري، إلى الإقبال الكبير للمشاركين في هذه الجائزة، قائلا : كما شهدنا في الدورة الحالية زيادة نوعية وكمية ملحوظة من الأعمال الفنية التي أرسلت إلى أمانة المهرجان وبعضها بمستوى فني رفيع.

واوضح هذا المسؤول الثقافي الايراني : بالإضافة إلى الأقسام الموجودة مثل الأفلام والفضاء الافتراضي والكتب، اضيف قسم جديد لهذه الدورة من الجائزة، وهو قسم الأناشيد الأربعينية.

وختم حسيني نيشابوري قوله، بأن "عملية التحكيم في الأعمال الفنية في هذه الدورة بدأت في 30 نوفمبر من العام الماضي، واستغرقت دراسة بعض الأقسام وقتا طويلا بسبب الحاجة إلى الدقة والتحليل المتعمق".