السيد حسن نصرالله يهنئ العمال بيومهم العالمي

وقال السيد نصرالله خلال كلمته بمناسبة شهر رمضان المبارك بأن الحديث السياسي عن آخر التطورات في الساحة اللبنانية سيكون يوم الاثنين المقبل الساعة الخامسة عصرًا.

وحول فضيلة شهر رمضان المبارك قال السيد نصرالله إن الصبر أمر ممدوح عند ربنا مشيراً إن الله يمدح المؤمنين و المجاهدين بالصبر، فهذا الأمر يشير إلى ان الصبر امر ممدوح عند الله.

وأضاف السيد نصرالله اذا اردنا ان نحب الله يجب علينا ان نصبر لان "الله يحب الصابرين" لذلك يجب علينا ان نصبر لأجل الله في مشاكلنا ويجب ان نحتسب صبرنا بالله حتى يحبنا الله.

وتابع السيد نصرالله حديثه عن فضل الصبر، مشيرا الى ان اعظم شي هو ان يصل الإنسان الى قناعة نفسيا وعقلياً بأن الله معه دائما".