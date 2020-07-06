هنالك أنباء إيجابية عن تحرير موارد مجمّدة للبنك المركزي

وقال "همتي" في تصريح له حول سوق العملة الأجنبية: "لقد تسلمت تقارير جيدة عن زيادة ملحوظة في صادرات النفط والمشتقات النفطية والصادرات غير النفطية وأنباء إيجابية عن تحرير موارد مجمدة للبنك المركزي، من شأنها إيجاد تحول في توفير العملة الأجنبية".

وأضاف محافظ البنك المركزي في تغريدةٍ له على موقع "إينستغرام" حول موضوع سوق العملة الأجنبية: "لقد أكدت سابقاً أيضاً بأن تذبذبات سوق العملة الأجنبية هذه الأيام ناجمة غالباً عن عدم التوازن بين العرض والطلب في سوق حوالات العملة الأجنبية بسبب المشاكل الناجمة عن جائحة كورونا، لكنها ستتوازن مع الإنخفاض التدريجي للطلبات المتراكمة من الأشهر الماضية وزيادة العرض في سوق "نيما" "النظام الشامل لمعاملات العملة الاجنبية"".

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