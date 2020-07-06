ايران ... عدد ضحايا كورونا يصل الى 11،731 شخصاً، بعد تسجيل 160 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الإثنين، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 613 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 243 الاف و 51 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 160 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 11 الاف و731 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 204 الف و83 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و201 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 820 الف و3 فحص كورونا في مختبرات البلاد.