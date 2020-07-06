حركة حماس تشكر قائد الثورة الاسلامية

ولفت القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، إن سماحة قائد الثورة الاسلامية أكد في رسالته لرئيس المكتب السياسي للحركة، اسماعيل هنية، دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وثمّن في حديث له مع الميادين، رسالة سماحة قائد الثورة الاسلامية واعتبرها "تمثل دعماً استراتيجياً للشعب الفلسطيني وتدلل على الدعم المتواصل للقضية".

وأضاف رضوان أن "مخطط الضم لن يمر وكل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة"، مؤكداً أن "الدعم السياسي والعسكري والمادي الذي تقدمه إيران سيكون له ترجمة مباشرة في مواجهة الاحتلال".

وأوضح أن "الموقف المبدئي الداعم من إيران يعطينا أملاً بأن المستقبل لنا"، مشدداً على حرص "حماس" على "الاستمرار في دعم محور المقاومة ووحدة الأمة".

هذا واكد قائد الثورة الاسلامية أية الله السيد علي خامنئي في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن المحافظة على الوعي والوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله، له دور مؤثر في إفشال خطط العدو"مشددا على أن إيران "لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه.

واضاف قائد الثورة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحكم واجبها الديني والإنساني لن تدخر جهداً لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة حقوقه ودفع شر الكيان الصهيوني.