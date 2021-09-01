حركة حماس لن تحصل على أي تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العاروري أنهم مصرون على إنجاز صفقة تبادل تشمل أسرى مؤبدات والنساء والأطفال والمرضى وكبار السن وجثامين الشهــداء، مشيرا بأنه "لا يوجد أي تقدم بهذا الملف الذي يرواح مكانه بسبب عدم وجود تقدم جوهري من طرف الاحتلال".

وقال "لسنا متفائلين بإجراء الانتخابات في القريب، فنحن نعلم أن قوى إقليمية ودولية جاءت لرام الله وضغطوا لعدم إجرائها خوفًا من فوز حمـــاس بها".

وأضاف بأنه يجب كسر معادلة التعلق بأوهام التسوية وما يترتب عليه من تنسيق أمني وتعاون وتقييد لقدرات شعبنا.

وتابع "زيارة مشــعل وهنــية للأردن كان لحضور تشييع جثــمان الفقيد إبراهيم غــوشة، وكانت لمدة يوم ثم مُددت، ولا يوجد برنامج سياسي فيها ولم يجر عقد لقاءات رسمية".

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