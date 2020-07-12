الولايات المتحدة تدفع ثمن عدم كفاءة الرئيس الأمريكي

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، حيث حذّر فيها من إنتخاب "ترامب" في الإنتخابات المقبلة التي تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال "بايدن": "قلتها من قبل وأقولها مجدداً: ترامب أفسد رئيس في تاريخ أمريكا الحديث، كل يوم يبقى فيه بالسلطة يهدّد مستقبل ديمقراطيتنا أكثر".

وتابع: “علينا أن نصوت على إبعاده من الرئاسة في نوفمبر”.

وأفاد "بايدن" أن الولايات المتحدة تدفع ثمن عدم كفاءة هذا الرئيس كل يوم.

وكتب "بايدن" في تغريدةٍ له قال فيها: "لدى الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين إصابة بكورونا، وتوفي أكثر من 130 ألف، ومع ذلك يواصل "ترامب" القول إنه سيتلاشى، إنه أمر لا يصدق".

وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث ضحايا كورونا، وبات ينظر إليها أنها فشلت في إدارة الأزمة المتعلقة بالفيروس.

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