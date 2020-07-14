تحطم خامس مقاتلة أمريكية من نوع "إف 16" أثناء هبوطها

وقالت القوات الجوية في بيان على صفحتها في "فيسبوك" إن المقاتلة تابعة للسرب 49، تحطمت أثناء محاولتها الهبوط، مشيرة إلى أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة وأصيب بجروح خفيفة.

ويعد هذا الحادث هو الخامس من نوعه خلال الأشهر الأخيرة.

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