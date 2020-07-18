طهران تدعو المجتمع الدولي لوضع حد للعدوان على اليمن / تسجيل 183 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

طهران تدعو الاوساط الدولية وحقوق الإنسان إلى وقف جرائم العدوان السعودي ضد اليمن

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي، يوم الجمعة، الاوساط الدولية وحقوق الإنسان إلى وضع حد لاستمرار جرائم الطيران السعودي ضد اليمنيين بأية طريقة ممكنة.

وزارة الصحة الايرانية تسجّل 2379 اصابة و183 حالة وفاة غضون 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية تسجيل 2،379 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 183 شخصا خلال 24 ساعة.

ظريف: إيران مستعدة للتوسط للحد من التوترات بين أرمينيا وأذربيجان

أجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني الجديد جيحون بايراموف وبحث معه حول الاشتباكات الاخيرة بين بلاده وارمينيا.