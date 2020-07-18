العراق.. تفاصيل البحث عن قتلة الشهيدين الخزرجي والهاشمي

وقال رسول في تصريح رسمي اليوم (18 تموز 2020): إن القوات الأمنية والاستخبارية باشرت عمليات البحث والتفتيش في منطقة الطارمية للقبض على العصابة الإرهابية التي استهدفت العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة، لافتا إلى أن بقايا عصابات داعش الإرهابية تقف وراء هذا الاعتداء الإرهابي.

وأضاف رسول: إننا لن نسمح أن يكون هناك تماد من قبل بقايا داعش الإرهابية على الأجهزة الأمنية والمواطنين، ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنصل الى الجناة ليأخذوا جزاءهم العادل، موضحا أن الأجهزة الاستخبارية استهدفت قيادات لداعش.

وأشار إلى أن الطارمية منطقة زراعية كثيفة وطبيعتها الجغرافية تجعل حركة القطعات صعبة.

وفيما يتعلق بالتحقيق في عملية اغتيال الخبير الأمني الشهيد هشام الهاشمي، بين الناطق باسم القائد العام أن الجهة الإرهابية التي استهدفت الهاشمي لم تتضح حتى الآن ، واللجنة مستمرة في التحقيق، مؤكدا أن"رئيس الوزراء أصدر أمرا بعدم السماح لعودة الاغتيالات.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه يوم أمس الجمعة، بالتحرك الفوري لاعتقال العناصر الإرهابية التي أقدمت على التعرض لعجلة آمر لواء 59 العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي خلال أدائه الواجب.