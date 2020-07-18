  1. إيران
١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:١٠ م

السفير مسجدي يكشف الهدف من زيارة ظريف للعراق

السفير مسجدي يكشف الهدف من زيارة ظريف للعراق

أوضح السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، الهدف من زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى العراق غدا.

وقال مسجدي في تغريدة له عبر تويتر، إن زيارة ظريف للعراق تأتي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق في كافة المجالات.

السفير مسجدي يكشف الهدف من زيارة ظريف للعراق

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن قيام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة رسمية إلى العراق يوم غد الأحد لبحث العلاقات بين البلدين.

وسيلتقي ظريف خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية وهم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم./انتهى/

رمز الخبر 1905879

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