ظريف يغادر بغداد عائداً الى طهران

وتوجه ظريف صباح أمس الاحد الى العاصمة العراقية بغداد، حيث رافقه مساعد الخارجية للشؤون القانونية والدولية محسن بهاروند ومساعد الخارجية مدير عام شؤون الخليج الفارسي علي رضا عنايتي والمتحدث باسم الخارجية عباس موسوي.

وأجرى ظريف خلال زيارته الى بغداد مباحثات حول الإتفاقيات المبرمة بشان التعاون الثنائي خلال زيارة الرئيس حسن روحاني الى بغداد وسبل تطوير هذا التعاون في مختلف المجالات فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية المهمة وجرائم اميركا في المنطقة وقضية استشهاد القائد سليماني وابو مهدي المهندس ومرافقيهما.

والتقى ظريف في بغداد مع وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وتوجه وزير الخارجية الايراني عصرا امس الاحد الى اربيل حيث التقى رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، حيث بحث معهم بشان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر انه من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة الى طهران الثلاثاء تلبية لدعوة من الرئيس حسن روحاني.