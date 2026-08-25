إعداد برنامج اقتصادي "هجومي" للحكومة لمواجهة العقوبات الأميركية

أفادت مراسل وكالة مهر للأنباء أن السيد علي مدني زاده، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، قال مساء الاثنين، بمناسبة أسبوع الحكومة، في حديث تلفزيوني، رداً على تصريحات وزير الخزانة الأميركي الأخيرة، إن الحكومة أعدت برنامجاً هجومياً في المجال الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة الإيرانية خططت منذ فترة طويلة لمواجهة العقوبات الجديدة، وهي مستعدة تماماً لهذه الظروف.

وأشار مدني زاده إلى البرنامج السنوي المزدوج الذي تتبناه الحكومة، مشيراً إلى أن أعداء الشعب الإيراني حاولوا مراراً اختبار عزيمة الشعب والمسؤولين.

واستعرض أضرار الحرب العسكرية والهجمات على البنى التحتية للبتروكيماويات والصلب، مذكراً أن صمود الشعب والقوات العسكرية، إلى جانب الجهود في الميدان الدبلوماسي، أسفر عن إفشال المؤامرات، وأن الحكومة أعادت في أقصر وقت ممكن بناء الوحدات المتضررة وعوضت النقص في السوق.

واعتبر وزير الاقتصاد أن الحصار البحري هو امتداد للحرب العسكرية، وأوضح أن الشرايين الاقتصادية للبلاد قد استهدفت منذ فترة طويلة، لكن العدو فشل في قطعها بالكامل، وأن عالم الأحادية القطبية قد انتهى.

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