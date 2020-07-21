بورصة طهران تغلق عند 1.916 ملیون نقطة

وتداولت السوق التی تخلت عن وتیرة مکاسبها الیوم، أکثر من 8.507 ملیار سهم بقیمة 213.805 تریلیون ریال (رسمیا الدولار= 42 الف ریال).
کما أنفخض مؤشر السوق الموازی 179 نقطة الی مستوی 19543 نقطة، بتداول 3.518 ملیار سهم بقیمة 133.52 تریلیون ریال.
أنهت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالیة جلسة تداول الیوم الثلاثاء، علی انخفاض 8642 نقطة الی مستوی 1.913 ملیون نقطة القیاسی.
وتداولت السوق التی تخلت عن وتیرة مکاسبها الیوم، أکثر من 8.507 ملیار سهم بقیمة 213.805 تریلیون ریال (رسمیا الدولار= 42 الف ریال).
کما أنفخض مؤشر السوق الموازی 179 نقطة الی مستوی 19543 نقطة، بتداول 3.518 ملیار سهم بقیمة 133.52 تریلیون ریال.
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