بورصة طهران تغلق عند 1.916 ملیون نقطة

وتداولت السوق التی تخلت عن وتیرة مکاسبها الیوم، أکثر من 8.507 ملیار سهم بقیمة 213.805 تریلیون ریال (رسمیا الدولار= 42 الف ریال).

کما أنفخض مؤشر السوق الموازی 179 نقطة الی مستوی 19543 نقطة، بتداول 3.518 ملیار سهم بقیمة 133.52 تریلیون ریال.