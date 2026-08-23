قاليباف: بمرنغ الضغط الاقتصادي على ايران سيرتد إلى وجه أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قاليباف، نشر صورة على منصة "إكس"، استعرض فيها آثار الضغط الاقتصادي على إيران وأسواق الطاقة على الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها ترامب للسيطرة على أسعار السلع في أمريكا، وكتب: "استيراد اللحوم المجمدة للسيطرة على أسعار اللحوم؟ حسناً، ربما ينجح ذلك."

"لكن ما هي خطتكم للسندات؟ هل تريدون استيراد عوائد مجمّدة؟"

"أما بالنسبة للإسكان، فهل ستستوردون مشترين مجمّدين؟"

"ولمعالجة مشكلة الأجور، هل ستصدرون قسائم رواتب مجمّدة؟"

"إن سياسة خارجية مجمّدة وخالية من المبادرة، تؤدي إلى اقتصاد مجمّد وراكد."

"الشيء الوحيد الذي لا يزال في حركة؟ هو البوميرانغ الإيراني الذي سيعود إلى وجوهكم أنتم."