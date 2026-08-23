اكتشاف حقل غازي جديد في محافظة فارس

وأفادت وكالة مهر للانباء تبلغ الكميات المكتشفة نحو 7500 مليار قدم مكعب من الغاز، ومع احتساب معامل استخلاص بنسبة 73%، يمكن استخراج نحو 5700 مليار قدم مكعب.

وقال باكنجاد: تعادل هذه الكمية إنتاج حقل من حقول بارس الجنوبي، ويمكن أن توفر الغاز لمدة تصل إلى 15 عاماً.

أكد وزير النفط يتميز الغاز المكتشف بكونه غازاً حلواً، ما يسهم في خفض تكاليف وعمليات تطوير الحقل واستخراجه.

حيث شدد أنه وبالتزامن مع اكتشاف هذه الكميات من الغاز، تم اكتشاف كميات من المكثفات الغازية، ما يمثل ثروة جديدة للبلاد تقدر قيمتها بـعشرات مليارات الدولارات.