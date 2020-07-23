تسجيل 2621 اصابة جديدة واكثر من 247 حالة شفاء

وقالت لاري اليوم الخميس في تصريحها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2621 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 284034 من ضمنهم 3607شخص في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 247230 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 221 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 15074 شخصا.

واوضحت لاري بان 25 محافظة من محافظات البلاد هي الان في الحالتين الحمراء والانذار، وقالت ان عدد الراقدين الجديد في المستشفيات بسبب الفيروس في محافظتي فارس وخراسان رضوي خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ ضعف العدد الذي كان عليه في الايام السابقة.