الصحة الإيرانية تسجل 3204 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 172

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت تم تسجيل 3204 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 443 ألف و86 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1274 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 372 ألف و51 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4041 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 172 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 25394 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 3 ملايين و905 ألف و352 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

واوضحت ان محافظات طهران، اصفهان، قم، آذربيجان شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، کرمانشاه، كیلان، بوشهر، زنجان، ايلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، آذربيجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، ویزد في حالة حمراء، ومحافظات كهيكلوية وبويراحمد، جهارمحال وبختياري، هرمزكان، فارس، وكلستان في حالة انذار.