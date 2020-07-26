وقفة ل"ظريف" في العالم الافتراضي حول النظام العالمي الجديد

وكتب وزير الخارجية في حسابه بموقع انستغرام، ان احد التساؤلات الذي يخالج بال الساسة والمفكرين والشعوب في ارجاء العالم اليوم، يدور حول وجهة التطورات التي تحوم بالمجتمع الدولي؛ لافتا الى انهيار النظام ثنائي القطبية قبل 30 عاما وذلك بعد سيادته على المجتمع الدولي لعقود متمادية لتبدا المرحلة الانتقالية حيث الجهود والمنافسات الشديدة التي تسعى لتحديد ملامح النظام العالمي الجديد والتي ماتزال قائمة وباتت اكثر شدة في ضوء تفشي وباء كورونا.

واوضح، ان الاخطاء في الحسابات التي فرضت على العالم طيلة العقود الثلاثة الماضية، خلفت اضرارا كبيرة على البلدان؛ بما في ذلك اوهام الامريكيين حول النظام العالمي الجديد التي ادت الى اندلاع حروب عديدة ودمار كبير قدرت بـ 7 الاف مليار دولار حتى للشعب الامريكي نفسه.

وتابع، وهناك حسابات خاطئة اخرى من قبل بعض الانظمة مثل صدام والقذافي وميلوسوفيتش التي تسبب في الاطاحة بهم وبلدانهم.

واشار وزير الخارجية الايراني الى نماذج من التطورات العالمية الراهنة، ومنها عولمة الفرص والتهديدات الناجمة عن الارهاب وفيروس كورونا وتعدد مصادر القوة بما يشمل التقنية التي سخرت الادمغة اليوم، وتراجع اقتدار القوى التقليدية لصالح الناشطين الجدد ونهاية حكر القوة بيد الدول الكبرى العالمية وكسر هيمنة الغرب على العالم، وغيرها من التطورات التي ينبغي تسليط الضوء عليها بكل موضوعية.

وقال : ان "كلية الدراسات العالمية" بجامعة طهران دابت على فتح باب الحوار والنقاش حول هذه التطورات من خلال جلسات حوارية بمشاركتي لنستعرض فيها الرؤى المطروحة في هذا الخصوص مع المخاطبين مباشرة.

وتابع : ان هذه الندوة ستكون في بادئ الامر باللغة الانجليزية واعتبارا من يوم غد الاثنين عند الساعة الخامسة لغاية الخامسة و45 دقيقة مساء عبر حساب كلية الدراسات العالمية بموقع انستغرام./انتهى/