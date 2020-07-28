ايران تتوعّد بالرد على اعتراض طائرة الركاب الإيرانية /تسجيل 212 حالة وفاة جديدة بكورونا

وزارة الدفاع تزيح الستار عن "أبراج المراقبة الجوية" من النوع المتنقلة مصنوعة محلياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم إزاحة الستار عن منظومة "برج المراقبة المتنقل" المصنوعة محليا اقيمت اليوم الإثنين برعاية وزير الدفاع الايراني علي حاتمي.

أكد حاتمي أن صنع منظومة "برج المراقبة الجوية" المتنقلة محلياً يكلف ثلث قيمة إستيرادها وكل واحدة منها توفر بنسبة مليوني يورو في احتياطي العملة الصعبة.

إيران تتوعّد بالرد على اعتراض طائرة الركاب الإيرانية في الوقت المناسب

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي يوم الاثنين بان الخطوة الامريكية الخطرة في اعتراض طائرة الركاب الايرانية كانت عملية ارهابية وسوف نردّ عليها بالوقت المناسب.

كما وتطرق الى موضوع زيارة ظريف لموسكو قائلا: أن السيد ظريف أجرى خلال هذه الزيارة مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، كما تحدث عبر اتصال هاتفي امن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الهواجس المشتركة بين البلدين والقضايا الاقليمية، وهذه المحادثات ستلقي بثمارها عن قريب.

وفي معرض الرد على سوال مراسل مهر حول الصندوق الاسود للطائرة الأوكرانية التي اسقطت عن طريق الخطأ في سماء طهران، والذي يتم قرائة معلوماته حالياً في فرنسا ، قال موسوي: ليس من حق فرنسا أن تعطي المعلومات التي تحصل عليها من الصندوق الاسود للطائرة الى جهة اعلامية او تقوم بنشرها بشكل غير رسمي.

ارتفاع عدد ضحايا كورونا الى 15،912 شخصاً، بعد تسجيل 212 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 15 الاف و912 شخصاً، بعد تسجيل212 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و434 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 293 الاف و 606 حالة في البلاد.

اصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بـ"كورونا"

دخل المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" الى المستشفى بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.