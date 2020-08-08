عباس موسوي: ايران عازمة على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول الجارة

وقال موسوي في تصريح له الجمعة خلال زيارته الى منطقة ماكو الحرة بهدف دراسة سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية لمحافظة اذربيجان الغربية مع جمهورية اذربيجان: ان جمارك وحدود بلدشت هي من ضمن المناطق المتقدمة في محافظة اذربيجان الغربية حيث ينبغي الاستفادة من طاقاتها بصورة جيدة.

واوضح انه قبل توجهه (كسفير لايران) الى جمهورية اذربيجان يزور المحافظات المجاورة خاصة المناطق الحدودية والحرة للاطلاع عن كثب على طاقاتها وامكانياتها لتوفير الارضية اللازمة لتعزيز العلاقات مع هذه الجمهورية.

واضاف: اننا نسعى لتطوير وتسهيل العلاقات الطيبة والجيدة مع الدول الجارة.

وفي اجتماع اخر مع مسؤولي منطقة ماكو الحرة قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية والسفير الجديد للبلاد في جمهورية اذربيجان: ان المناطق الحرة تم ايجادها لاستكمال طاقات البلاد وربط الاقتصاد الوطني باقتصادات الدول الجارة، ولاشك ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو ستستفيد من طاقات هذه المنطقة لمصلحة الشعبين الايراني والاذربيجاني.