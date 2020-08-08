قاليباف يهنئ بعيد الغدير المبارك ويؤكد على ضرورة الوحدة بين المسلمين

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف برقيات تهنئة منفصلة الى عدد من الشخصيات السياسية والدينية الشيعية بمناسبة حلول عيد الغدير الاغدير موكدا فيها ضرورة اتخاذ خطوات قوية وموحدة تحت لواء الوحدة ومن خلال التمسك بالتعاليم الاسلامية.

واضاف: في ظل الظروف الحساسة الراهنة في العالم الاسلامي، فانه من الضروری ان نتخذ ونحقق خطواتنا القوية والموحدة تحت لواء الوحدة والتمسك بالتعاليم الاسلامية الاصلية.

واكد قاليباف انه بلا شك ان عيد الغدير هو يوم حاسم وعظيم لان الرسول الاكرم (ص) ضمن فيه استمرار مسيرة الأنبياء الالهية العظماء وقدم نموذجا للحكومة الاسلامية بتعيين الإمام علي (ع) بمقام الولاية العظيم.

عيد الغدير المبارك هو عيد الولاية والأمامة حيث أعلن النبي (ص) في خطبته الشهيرة بحجة الوداع ولاية الأمام علي أبن ابي طالب من بعده.