إيران تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة واشنطن لدعمها لزمرة "تندر" الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي ابرق برسالة إحتجاجية للأمين العام انطونيو غوتريش، مطالب بمحاسبة الولايات المتحدة لإيوائها ودعمها لمجموعة "تندر" الإرهابية.

وإستطرد تخت روانجي الى الاعتداءات الارهابية لزمرة "تندر" في ايران والتي ادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين الايرانيين واعتراف هذه الزمرة علنيا بارتكاب هذه الجرائم وقال زمرة "تندر" الارهابية تواصل انشطتها من الولايات المتحدة بل وحتى تقوم بتدريب الاعمال الارهابية والتخريبية من اجل تنفيذها في ايران.

وأضاف: تم ابلاغ الولايات المتحدة مرارا عبر مكتب رعاية مصالحها في طهران بالجرائم الارهابية التي ترتكبها هذه الزمرة الارهابية لكن واشنطن لم تتخذ لحد الان اي اجراء لمنع انشطة عناصر هذه الزمرة او استردادهم الى ايران من اجل محاكمتهم.

واشار تخت روانجي الى الالتزامات الدولية للدول بموجب القانون الدولي لا سيما التزامها بعدم دعم الارهابيين وكذلك ضمان الا تصبح اراضيها مكانا لنشاطات الجماعات الارهابية مشددا على ان استمرار دعم الولايات المتحدة لهذه الزمرة لا يترك مجالًا للشك بان واشنطن انتهكت كافة التزاماتها المعنية بهذا المجال وبالتالي فهي مسؤولة عن جميع الجرائم التي ارتكبتها هذه الزمرة في ايران.

ودعا تخت روانجي في هذه الرسالة الامم المتحدة بان ترغم الولايات المتحدة على انهاء دعمها للجماعات الارهابية.